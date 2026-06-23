Soirée Loup-Garou Sauzé-entre-Bois
Soirée Loup-Garou Sauzé-entre-Bois dimanche 9 août 2026.
Sauzé-entre-Bois
Soirée Loup-Garou
Gîtes de la Futaie Le Puy d’Anché Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Plongez dans un mini-jeu de rôle captivant où villageois et loups-garous s’affrontent… en secret ! Chaque joueur reçoit un rôle à garder confidentiel et doit survivre jusqu’à la fin de la partie. Bluff, stratégie et suspense garantis !
Que vous soyez débutant ou joueur expérimenté, seul ou en groupe,
rejoignez le conseil du village et partagez un moment convivial dans un cadre
verdoyant et calme, où tout peut arriver. .
Gîtes de la Futaie Le Puy d’Anché Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Loup-Garou
L’événement Soirée Loup-Garou Sauzé-entre-Bois a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Mellois
À voir aussi à Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres)
- Exposition de Lorraine Keech Sauzé-Vaussais 4 juillet 2026
- Festival Open Sky Sauzé-Vaussais 4 juillet 2026
- Animation Partir en livre Sauzé-Vaussais 7 juillet 2026
- Fête nationale Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais 13 juillet 2026
- Atelier construction d’avions et planeurs Sauzé-Vaussais 15 juillet 2026