Sauzé-entre-Bois

Soirée Loup-Garou

Gîtes de la Futaie Le Puy d’Anché Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Plongez dans un mini-jeu de rôle captivant où villageois et loups-garous s’affrontent… en secret ! Chaque joueur reçoit un rôle à garder confidentiel et doit survivre jusqu’à la fin de la partie. Bluff, stratégie et suspense garantis !

Que vous soyez débutant ou joueur expérimenté, seul ou en groupe,

rejoignez le conseil du village et partagez un moment convivial dans un cadre

verdoyant et calme, où tout peut arriver. .

Gîtes de la Futaie Le Puy d’Anché Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr

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English : Soirée Loup-Garou

L’événement Soirée Loup-Garou Sauzé-entre-Bois a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Mellois