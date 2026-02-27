Soirée Magritte Terrasses du Bel Air Avallon

Avallon

Soirée Magritte

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

QUARTETTO MAGRITTE le surréalisme version groove. Basé à Paris depuis 2017, le Quartetto Magritte fait partie de ces groupes qui aiment surprendre l’oreille autant que l’imaginaire. En six albums déjà, le quartet s’est taillé une solide réputation sur la scène jazz européenne, enchaînant festivals, clubs et belles scènes un peu partout sur le continent.

À l’image de René MAGRITTE, dont ils empruntent le nom, ces musiciens aiment déplacer les objets… sonores. Ici, l’accordéon flirte avec le jazz contemporain, la guitare glisse vers le cinéma, la rythmique joue avec les silences, et l’improvisation surgit là où on ne l’attend pas. Résultat une musique poétique, élégante et jamais là où on la croyait.

Mené par Maurizio MINARDI, le groupe cultive un sens du collectif affûté et un goût prononcé pour les climats évocateurs. En concert, le QUARTETTO MAGRITTE vous embarque dans un voyage sonore chic et malicieux, entre sérieux musical et plaisir du jeu.

Formation Maurizio MINARDI accordéon, piano & compositions (le cerveau poétique), Barthélemy SEYER– guitare (l’élégance en six cordes), Maurizio CONGIU contrebasse (le groove bien ancré au sol) et Jonathan EDO batterie & percussions (l’énergie discrète mais redoutable). Bonne nouvelle ils sont actuellement en train de mitonner un nouvel album, prévu pour début 2026. .

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 04 02 40

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English : Soirée Magritte

L’événement Soirée Magritte Avallon a été mis à jour le 2026-02-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)