Soirée Mbappé XXL Terrasses du Bel Air Avallon

Soirée Mbappé XXL

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon Yonne

2026-07-25 18:30:00

Etienne MBAPPÉ & THE PROPHETS du trio au septet, le jazz en fête planétaire ! Si vous croyez que la basse, c’est juste un instrument discret dans un coin… détrompez-vousi ! Étienne MBAPPÉ, surnommé Mr?GROOVE (oui oui, rien que ça), est un bassiste franco camerounais aux gants de soie noire qui fait vibrer les cordes comme personne. Après avoir tourné avec des légendes comme John MCLAUGHLIN, Joe ZAWINUL, Salif KEITA, Manu DIBANGO ou Ray CHARLES, il a décidé de mettre son groove au service du monde entier en créant THE PROPHETS une équipe de musiciens qui ne se contentent pas de jouer du jazz… ils le réinventent avec rythme, couleurs et une bonne dose de fun.

En août 2024, Étienne MBAPPÉ, Christophe CRAVERO et Nicolas VICCARO avaient déjà enflammé les Terrasses du Bel Air en trio. Le public avait adoré… et on avait promis qu’un jour tout le septet viendrait ! Et bien ce jour arrive?! Au premier trio s’ajoutent Anthony JAMBON guitares, riffs qui font bouger instantanément, spécialiste des grooves jazz/world ; Arno de CASANOVE trompette & flugelhorn, souffle magique, capable de transformer chaque note en feu d’artifice ; Balthazar NATUREL– saxophone ténor, courbes et couleurs, improvisateur hors pair ; Clément JANINET– violon, la touche poétique et virevoltante, entre lyrisme et énergie festive. Ce joyeux septet mélange jazz fusion, grooves africains, influences du monde entier et improvisations explosives. Le résultat?? Une musique qui vous fait danser, réfléchir, sourire et vibrer en même temps. Autrement dit quand The PROPHETS jouent, attendez-vous à un concert haute volée, généreux, sans frontières et ultra communicatif — de ceux qui vous donnent envie de taper du pied, lever les bras et crier Encore?! .

