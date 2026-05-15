Saint-Maixent-l’École

Soirée Métal

10 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Trou pète les plombs 3. Soirée concerts en présence de groupes locaux Willcox Horkus Exhauster Buvette et restauration sur place. .

10 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 38 39 79 le6trou@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Métal

L’événement Soirée Métal Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre