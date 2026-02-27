Soirée Montand Terrasses du Bel Air Avallon

Avallon

Soirée Montand

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 18:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Virginie CAPIZZI, est une chanteuse jazz, auteure-compositrice et pianiste formée au piano classique puis au jazz vocal et piano jazz à Paris, après des études supérieures à Sciences Po et en histoire ; elle mêle depuis longtemps chanson française et jazz avec élégance et fantaisie. Elle crée dès 2006 son quartet vocal-jazz, explorant un répertoire de compositions en français et de standards réarrangés avec swing et poésie une approche qui fait sourire autant qu’elle fait balancer la tête. Son groupe se produit régulièrement dans des clubs parisiens comme le SUNSET-SUNSIDE, dans des séries de concerts thématiques autour de grands noms de la chanson française tels que Serge GAINSBOURG, Charles TRENET, Claude NOUGARO, parmi d’autres, dont Yves MONTAND récemment, tous revisités avec un groove jazz délicieusement contagieux.

Aux côtés de Virginie, Thomas CASSIS au piano (et parfois aux instruments improbables comme le tubulum), apporte une touche à la fois raffinée et espiègle ; il est un musicien polyvalent issu de conservatoires et profondément impliqué dans divers projets jazz et chanson. Membre de formations comme KOBO Concept, il accompagne à l’Olympia LES COQUETTES, groupe humoristique populaire en France. Il a collaboré avec des artistes pop comme AMIR, Tal et Aloe BLACC dans des projets variés (jazz, funk, électro et spectacles musicaux).

Olivier MICHEL, contrebassiste, approfondit son jeu en master classes avec des artistes comme Claude TCHAMITCHIAN, Barre PHILLIPS, William PARKER, Steve COLEMAN ou le groupe PRINT. Il étudie aussi au Siena Jazz Workshop (Italie) et prend des cours avec Christophe WALLEMME. Il est deuxième au Concours International de Contrebasse Bass’ 2008 (jazz). Sa curiosité l’a amené à développer un univers musical éclectique, allant du jazz à la chanson française en passant par d’autres formes d’expression sonore.

Francesco MARZETTI est un batteur professionnel installé à Paris, reconnu pour son jeu polyvalent et sa présence active dans plusieurs groupes musicaux, ainsi que pour des rencontres avec des musiciens de jazz d’envergure comme Roy HARGROVE, des membres de SNARKY PUPPY ou le saxophoniste et chanteur NAPOLEON MURPHY BROCK, célèbre pour son travail avec Frank ZAPPA et The Mothers of Invention. Il fait partie de formations telles que 4DB, BORDELOPHONE, Stéphane MANGA, HUMAN BIG BAND, et WILD PRINCESSE, parmi d’autres.

Olivier et Francesco sont déjà venus jouer aux Terrasses du Bel Air comme membres de groupes tels que BORDELOPHONE ou auprès des réputés pianiste Francis LOCKWOOD et violoniste Johan RENARD. Leurs rythmes et lignes profondes donnent de l’assise aux envolées vocales, mariant jazz et chanson française avec complicité comme pour cette belle soirée en hommage au grand Yves MONTAND.

Le travail du quartet de Virginie CAPIZZI est apprécié pour sa créativité, sa sensibilité et son humour discret, transformant des classiques ou des compositions originales en moments jazz où l’on rit un peu, on réfléchit beaucoup, et on balance beaucoup plus qu’on ne l’avait prévu. Ils ont trouvé la recette d’un live chaleureux, accessible et résolument convivial. Leur credo ? Faire chanter le public, faire sourire les oreilles et prouver qu’en acoustique aussi, on peut être classe, fun et terriblement efficace. .

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 04 02 40

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English : Soirée Montand

L’événement Soirée Montand Avallon a été mis à jour le 2026-02-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)