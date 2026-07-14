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AGENDA · Langeac

Soirée Moules/frites Langeac

mardi 14 juillet 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Langeac
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

Soirée Moules/frites

Langeac Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Soirée moules frites
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Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 59 47  contactqg43@gmail.com

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English :

Mussels and chips evening

L’événement Soirée Moules/frites Langeac a été mis à jour le 2026-07-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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