Informations pratiques

Langeac

Soirée Moules/frites

Langeac Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Soirée moules frites

.

Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 59 47 contactqg43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mussels and chips evening

L’événement Soirée Moules/frites Langeac a été mis à jour le 2026-07-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier