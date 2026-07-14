AGENDA · Langeac
Soirée Moules/frites Langeac
mardi 14 juillet 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Soirée Moules/frites
Langeac Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Soirée moules frites
.
Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 59 47 contactqg43@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mussels and chips evening
L’événement Soirée Moules/frites Langeac a été mis à jour le 2026-07-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Langeac (Haute-Loire)
- Collective féministe et minorités de genre Langeac 13 juillet 2026
- Bal et repas des pompiers Langeac 13 juillet 2026
- Vide Grenier | Langeac Langeac 14 juillet 2026
- Soirée du 14 juillet Langeac 14 juillet 2026
- Balade avec les boucs, sirop maison & démonstration d’éducation | Bique-Bag Rue Jean Baptiste Tuja Langeac 15 juillet 2026