Soirée musicale

Place de la Fontaine Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Avec le groupe 1664. En plein air.

.

Place de la Fontaine Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With the group 1664. In the open air.

L’événement Soirée musicale Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon