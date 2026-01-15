Soirée musicale Le Chambon-sur-Lignon
Soirée musicale Le Chambon-sur-Lignon vendredi 24 juillet 2026.
Soirée musicale
Place de la Fontaine Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
2026-07-24
Avec le groupe Solar Trio voix et musiques du monde, percussions, clarinette, guitare, saxo … En plein air.
Place de la Fontaine Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
With the Solar Trio group: vocals and world music, percussion, clarinet, guitar, sax … Open air.
L’événement Soirée musicale Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon