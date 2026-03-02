Soirée parents Atelier découverte et création bijouterie Desmée Bijoux Nevers

Soirée parents Atelier découverte et création bijouterie

Desmée Bijoux 38 Rue François Mitterrand Nevers Nièvre

Être parent aujourd’hui est une aventure riche. Stress, charge mentale, rythme du quotidien… autant de défis qui peuvent impacter le bien-être des adultes comme des enfants.

Prendre soin de soi pour mieux grandir et s’épanouir ensemble. Être parent c’est une super aventure, mais ce n’est pas toujours de tout repos !

Ce projet 2026 place le bien-être des familles et la santé mentale au cœur de ses priorités, en proposant des temps pour échanger, apprendre, se retrouver et souffler.

Pensé avec et pour les familles, il s’adresse à tous les parents et enfants, quels que soient l’âge ou le modèle familial. Parce qu’un parent qui va bien, c’est toute une famille qui avance plus sereinement.

Vendredi 24 avril de 18h30 à 20h Chez Desmée Bijoux

Animé par Desmée Bijoux

Cet atelier est une occasion idéale de découvrir l’univers de la bijouterie et de s’initier aux outils et techniques de base.

Offrez-vous un moment créatif rien que pour vous, pour apprendre, expérimenter et laisser parler votre imagination. Guidé pas à pas, vous pourrez concevoir et créer votre propre bijou, à votre image.

Un temps convivial pour se détendre, créer et repartir avec une création unique.

Renseignements auprès du Pôle Adulte Famille melanie.cousson@ville-varennes-vauzelles.fr ou au 06.20.44.99.85.

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à ces activités et n’hésitez pas à nous rejoindre tout au long de l’année à Varennes-Vauzelles !

Tous les ateliers sont gratuits, avec inscription obligatoire

Pour chaque atelier, un mode de garde pour vos enfants est possible à condition d’en avertir les services lors de votre inscription à une animation.

Retrouvez toutes nos animations sur ville-varennes-vauzelles.fr .

Desmée Bijoux 38 Rue François Mitterrand Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71 contact@desmee.fr

