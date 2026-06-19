Soirée poésie contemporaine Voyageuse Vagabonde les Vendredis Théâtre La Voyageuse Nancy

Nancy

Soirée poésie contemporaine Voyageuse Vagabonde les Vendredis

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-04 19:30:00

fin : 2026-12-04 20:30:00

Date(s) :

2026-12-04

VVV La Voyageuse vagabonde les vendredis

Éditions Faï fioc

Une soirée avec des poètes venus partager leurs textes publiés aux éditions Faï fioc.

Un paysage sensible et kaléidoscopique, autour de trois voix celle du Lorrain Franck Doyen (Le ciel sur ton visage), celle de l’Alsacien Matthieu Freyheit (Tout près les dinosaures) et celle du Franc-Comtois et Alsacien d’adoption Guillaume Curtit (La drôle de joie).

À partir de 12 ans.

Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public

5 .

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20

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English :

VVV: La Voyageuse vagabonde on Fridays

Éditions Fa%EF fioc

An evening with poets who have come to share their works published by Éditions Fa%EF fioc.

A sensitive and kaleidoscopic landscape, centered around three voices: that of Franck Doyen from Lorraine (Le ciel sur ton visage), that of Matthieu Freyheit from Alsace (Tout près les dinosaures), and that of Guillaume Curtit, originally from Franche-Comté but now living in Alsace (La drôle de joie).

Ages 12 and up.

Venue not wheelchair accessible.

L’événement Soirée poésie contemporaine Voyageuse Vagabonde les Vendredis Nancy a été mis à jour le 2026-06-19 par DESTINATION NANCY