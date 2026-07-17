Soirée (Re)Connexion Temps de Reliance à Soi et à la Nature Erdeven
vendredi 17 juillet 2026 · Erdeven
Informations pratiques
Erdeven
Soirée (Re)Connexion Temps de Reliance à Soi et à la Nature
Alignements de Kerzerho Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-08-14 21:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Espaces d’expérimentation pour développer vos ressentis et vous relier au vivant, à ses énergies ressourçantes.
En pleine nature, au contact des éléments, je vous invite à développer vos ressentis et prendre le temps de vous ressourcer pleinement par la connexion à soi et notre environnement (les autres, la nature et les mondes subtils).
Dans un espace hors du temps dont Agdaleña Femme-Médecine se fera gardienne, venez toucher l’Unité, la connexion au Tout, par des expériences d’harmonisation avec la Vie (écriture, danse, méditation, rituel, jeu, … ), faciles à reproduire chez vous.
20h en Juillet 19h en Août
Tous les Mercredis à La Trinité sur Mer Alignements du Petit Ménec
Tous les Vendredis à Erdeven Alignements de Kerzerho
En groupe mixte de 15 participants maximum
Durée 2H
Sur Inscription .
Alignements de Kerzerho Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 63 89 14 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée (Re)Connexion Temps de Reliance à Soi et à la Nature Erdeven a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Erdeven (Morbihan)
- Dédicace de Jacques Courtin La Tanière du poulpe – Erdeven 20 juillet 2026
- Les Croc’Archi une chapelle sauvée après la Seconde Guerre mondiale, Sainte-Brigitte Erdeven 21 juillet 2026
- Festi’Ferme On va voir les vaches ! Le Léry Erdeven 22 juillet 2026
- Papillons et libellules de l’étang du Varquez Erdeven 27 juillet 2026
- Spectacle sur la ferme One man show comédie rurale Erdeven 28 juillet 2026