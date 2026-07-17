Informations pratiques

Erdeven

Soirée (Re)Connexion Temps de Reliance à Soi et à la Nature

Alignements de Kerzerho Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Espaces d’expérimentation pour développer vos ressentis et vous relier au vivant, à ses énergies ressourçantes.

En pleine nature, au contact des éléments, je vous invite à développer vos ressentis et prendre le temps de vous ressourcer pleinement par la connexion à soi et notre environnement (les autres, la nature et les mondes subtils).

Dans un espace hors du temps dont Agdaleña Femme-Médecine se fera gardienne, venez toucher l’Unité, la connexion au Tout, par des expériences d’harmonisation avec la Vie (écriture, danse, méditation, rituel, jeu, … ), faciles à reproduire chez vous.

20h en Juillet 19h en Août

Tous les Mercredis à La Trinité sur Mer Alignements du Petit Ménec

Tous les Vendredis à Erdeven Alignements de Kerzerho

En groupe mixte de 15 participants maximum

Durée 2H

Sur Inscription .

Alignements de Kerzerho Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 63 89 14 62

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English :

L’événement Soirée (Re)Connexion Temps de Reliance à Soi et à la Nature Erdeven a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon