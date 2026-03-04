Soirée rencontre-débat sur les questions féministes, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon

Soirée rencontre-débat sur les questions féministes Vendredi 6 mars, 19h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T19:00:00+01:00 – 2026-03-06T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T19:00:00+01:00 – 2026-03-06T21:00:00+01:00

Dans le cadre de journée internationale des droits des femmes, la bibliothèque Renaud Barrault invite trois collectifs avignonnais à discuter autour de cette thématique.

Suite à la projection d’un film documentaire, des membres des collectifs Nous Toutes 84, les Résil-iantes et Ubuntu sorores discuteront autour du sujet « Les luttes pour les droits des femmes aujourd’hui : état des lieux et perspectives ».

Avec Nous Toutes 84, Collectif militant de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Les Résil-iantes, Association féministe et antiraciste, engagée dans la lutte contre l’islamophobie.

Ubuntu sorores, Collectif de sororité afroféministe panafricaine.

Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 52 80 »}] ORIZO : T1, arrêt Trillade Médiathèque – Ligne 30, arrêt Trillade

Projection suivies d’une rencontre avec trois collectifs féministes avignonnais Journée internationale des droits des femmes Projection