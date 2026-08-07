Soirée rock’n’roll place Aux Herbes Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Soirée rock’n’roll

place Aux Herbes Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Le Chevet de Saint Barnard organise une soirée rock’n’roll. Au programme, musique et bon repas, tout pour passer un bon moment en tapant du pied en rythme!

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place Aux Herbes Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com

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English :

Le Chevet de Saint Barnard is hosting a rock ‘n’ roll night. The program features music and a delicious meal—everything you need to have a great time tapping your feet to the beat!

L’événement Soirée rock’n’roll Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-01 par Valence Romans Tourisme