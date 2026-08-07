Soirée rock’n’roll place Aux Herbes Romans-sur-Isère
vendredi 7 août 2026 · place Aux Herbes · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Soirée rock’n’roll
place Aux Herbes Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Le Chevet de Saint Barnard organise une soirée rock’n’roll. Au programme, musique et bon repas, tout pour passer un bon moment en tapant du pied en rythme!
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place Aux Herbes Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com
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English :
Le Chevet de Saint Barnard is hosting a rock ‘n’ roll night. The program features music and a delicious meal—everything you need to have a great time tapping your feet to the beat!
L’événement Soirée rock’n’roll Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-01 par Valence Romans Tourisme
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