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AGENDA · Romans-sur-Isère

Soirée rock’n’roll place Aux Herbes Romans-sur-Isère

vendredi 7 août 2026 · place Aux Herbes · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
place Aux Herbes
Adresse
Au Chevet de Saint-Barnard
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Romans-sur-Isère

Soirée rock’n’roll

place Aux Herbes Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Le Chevet de Saint Barnard organise une soirée rock’n’roll. Au programme, musique et bon repas, tout pour passer un bon moment en tapant du pied en rythme!
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place Aux Herbes Au Chevet de Saint-Barnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92  auchevetdesaintbarnard@gmail.com

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English :

Le Chevet de Saint Barnard is hosting a rock ‘n’ roll night. The program features music and a delicious meal—everything you need to have a great time tapping your feet to the beat!

L’événement Soirée rock’n’roll Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-01 par Valence Romans Tourisme

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