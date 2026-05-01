Soirée Rose et Rosé Place des Clercs Valence

Valence

Soirée Rose et Rosé

Place des Clercs 1 Place des Clercs Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :

2026-05-22

La Place des Clercs voit la vie en rose pour le lancement de sa saison estivale avec une soirée festive mêlant musique live, terrasses animées et ambiance conviviale au cœur de Valence.

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Place des Clercs 1 Place des Clercs Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 62 38 92 tohubohu26@gmail.com

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English :

Place des Clercs celebrates the launch of its summer season with a festive evening of live music, lively terraces and a convivial atmosphere in the heart of Valence.

L’événement Soirée Rose et Rosé Valence a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme