UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Augan

Soirée Slam avec O’Slam etc. Le Champ Commun Augan

samedi 5 septembre 2026 · Le Champ Commun · Augan

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Le Champ Commun
Adresse
1 rue du Clos Bily
Ville
56800 Augan
Département
Morbihan
Tarif

Augan

Soirée Slam avec O’Slam etc.

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 21:00:00
fin : 2026-09-05 23:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Une soirée organisée par l’association [O]Slam etc. avec atelier d’écriture possible de 17h30 à 19h30, concert de l’album Impasse du Clavaire à 20h45 et scène ouverte à partir de 21h.   .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Slam avec O’Slam etc. Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

À voir aussi à Augan (Morbihan)