Soirée Slam avec O’Slam etc. Le Champ Commun Augan
samedi 5 septembre 2026 · Le Champ Commun · Augan
Informations pratiques
Augan
Soirée Slam avec O’Slam etc.
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 21:00:00
fin : 2026-09-05 23:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Une soirée organisée par l’association [O]Slam etc. avec atelier d’écriture possible de 17h30 à 19h30, concert de l’album Impasse du Clavaire à 20h45 et scène ouverte à partir de 21h. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Soirée Slam avec O’Slam etc. Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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