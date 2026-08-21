Vernissage d’expo Ingrid D.DAY Le Champ Commun Augan

Informations pratiques

Augan

Vernissage d’expo Ingrid D.DAY

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Le collage mixte est utilisé pour explorer l’interaction des médiums et supports. L’inspiration vient du bord de mer, source de sérénité et d’énergie, traduite en compositions évoquant calme et liberté. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Vernissage d’expo Ingrid D.DAY Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande