UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Augan

Vernissage d’expo Ingrid D.DAY Le Champ Commun Augan

vendredi 18 septembre 2026 · Le Champ Commun · Augan

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le Champ Commun
Adresse
1 rue du Clos Bily
Ville
56800 Augan
Département
Morbihan
Tarif

Augan

Vernissage d’expo Ingrid D.DAY

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 19:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Le collage mixte est utilisé pour explorer l’interaction des médiums et supports. L’inspiration vient du bord de mer, source de sérénité et d’énergie, traduite en compositions évoquant calme et liberté.   .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vernissage d’expo Ingrid D.DAY Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

À voir aussi à Augan (Morbihan)