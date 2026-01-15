Soirée sous les étoiles Le Chambon-sur-Lignon
Soirée sous les étoiles Le Chambon-sur-Lignon vendredi 17 juillet 2026.
Soirée sous les étoiles
RDV boutique de Mars Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-07-17 19:45:00
fin : 2026-07-17
2026-07-17
Présentation des équipements, utilisation d’une carte du ciel, localisation des constellations, observation.
RDV boutique de Mars Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Presentation of equipment, use of a sky map, location of constellations, observation.
