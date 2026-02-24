Soirée sous les étoiles Le Chambon-sur-Lignon

Soirée sous les étoiles

RDV boutique de Mars Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-08-01 19:45:00

fin : 2026-08-01

2026-08-01

Présentation des équipements, utilisation d’une carte de ciel, localisation des constellations, observation.

RDV boutique de Mars Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

Presentation of equipment, use of a sky map, constellation location, observation.

