Soirée spéciale: Sortie du tome 113 de One Piece, Médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Informations pratiques

Soirée spéciale: Sortie du tome 113 de One Piece Mercredi 23 septembre, 16h00 Médiathèque Alphonse Daudet Gard

Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T22:00:00+02:00

La série mythique dont les ventes s’élèvent à plus de 500 millions d’exemplaires fait son retour à Alès!

La Médiathèque en partenariat avec Alès BD vous propose une soirée spéciale One Piece.

Vous pourrez déguster boissons et nourritures japonaises, participer à un quiz, une super tombola, des animations diverses et variées…et une multitude de lots à gagner qui sauront vous réjouir!!

Venez nombreux

Médiathèque Alphonse Daudet 24 rue Edgar Quinet , 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 91 20 30 https://www.mediatheque-ales.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 91 20 30 »}]

Soirée One Piece en partenariat avec Alès BD