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Soirée spéciale: Sortie du tome 113 de One Piece, Médiathèque Alphonse Daudet, Alès

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Alphonse Daudet · Alès

Soirée spéciale: Sortie du tome 113 de One Piece, Médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Alphonse Daudet
Adresse
24 rue Edgar Quinet , 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Sans inscription

Soirée spéciale: Sortie du tome 113 de One Piece Mercredi 23 septembre, 16h00 Médiathèque Alphonse Daudet Gard

Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T16:00:00+02:00 – 2026-09-23T22:00:00+02:00

La  série mythique dont les ventes s’élèvent à plus de 500 millions d’exemplaires fait son retour à Alès! 
La Médiathèque en partenariat avec Alès BD vous propose une soirée spéciale One Piece.
Vous pourrez déguster boissons et nourritures japonaises, participer à un quiz, une super tombola, des animations diverses et variées…et une multitude de lots à gagner qui sauront vous réjouir!!
Venez nombreux

Médiathèque Alphonse Daudet 24 rue Edgar Quinet , 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 91 20 30 https://www.mediatheque-ales.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 91 20 30 »}]
Soirée One Piece en partenariat avec Alès BD

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