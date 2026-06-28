Soirée spectacle : conférence dansée avec Hubert Hazebroucq Orangerie du Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris jeudi 2 juillet 2026.

Madame de Sévigné, comme nombre de ses contemporain(e)s, avait un goût marqué pour la danse, ce dont témoignent plusieurs lettres, dont certaines évoquent par exemple la participation de sa fille aux Ballets du Roi.

Mais comment danse-t-on à son époque ? Quelles sont les techniques et les répertoires pour la danse de bal et le ballet, à la ville ou à la cour, notamment sur la scène du Palais Royal ?

La conférence sera illustrée par des exemples dansés des diverses mentions de danse dans la correspondance la Marquise, tout en en présentant le contexte, les acteurs, les documents qui permettent de les recréer, et plus généralement les traits qui caractérisent et définissent ce qu’on appelle aujourd’hui la « danse baroque ».

Hubert Hazebroucq est est danseur, chorégraphe, chercheur et enseignant spécialisé en Danse Ancienne (du 15e au 18e siècle).

Irène Feste est danseuse, chorégraphe, pédagogue spécialisée dans les danses anciennes du 16ème au 19ème siècle.

Dans le cadre de l’exposition « Madame de Sévigné. Lettres parisiennes », le Musée Carnavalet – Histoire de Paris présente une soirée spectacle autour de la danse baroque.

Le jeudi 02 juillet 2026

de 19h00 à 20h30

payant

Payant : 5 €

Réduit : 3 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-02T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T20:30:00+02:00

Orangerie du Musée Carnavalet – Histoire de Paris 14 rue Payenne 75003 Paris

https://www.carnavalet.paris.fr/agenda/soiree-spectacle-conference-dansee-avec-hubert-hazebroucq



Afficher la carte du lieu Orangerie du Musée Carnavalet – Histoire de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

