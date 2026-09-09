Soirée Spectacle Centre culturel de Fontlozier Valence

Informations pratiques

Valence

Soirée Spectacle

Centre culturel de Fontlozier 95, rue de la Libération Valence Drôme

Tarif : – – EUR

prix libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12 21:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Dimanche, Tragédie et Serial Killer — 3 fables surréalistes signées Ribes, Fréchette, Grumberg le quotidien bascule dans l’absurde et le rire. Sam. 12/09, 20h, Centre Culturel de Fontlozier, Valence. Prix libre.

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Centre culturel de Fontlozier 95, rue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr

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English :

%AB Sunday, Tragedy, and Serial Killer %BB? Three surrealist fables by Ribes, Fréchette, and Grumberg: everyday life takes a turn into the absurd and laughter. Sat., Sept. 12, 8:00 p.m., Fontlozier Cultural Center, Valence. Pay what you wish.

L’événement Soirée Spectacle Valence a été mis à jour le 2026-08-24 par Valence Romans Tourisme