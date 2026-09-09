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AGENDA · Valence

Soirée Spectacle Centre culturel de Fontlozier Valence

samedi 12 septembre 2026 · Centre culturel de Fontlozier · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Centre culturel de Fontlozier
Adresse
95, rue de la Libération
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
prix libre

Valence

Soirée Spectacle

Centre culturel de Fontlozier 95, rue de la Libération Valence Drôme

Tarif : – – EUR

prix libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12 21:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Dimanche, Tragédie et Serial Killer — 3 fables surréalistes signées Ribes, Fréchette, Grumberg le quotidien bascule dans l’absurde et le rire. Sam. 12/09, 20h, Centre Culturel de Fontlozier, Valence. Prix libre.
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Centre culturel de Fontlozier 95, rue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67  accueil@ccf26.fr

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English :

%AB Sunday, Tragedy, and Serial Killer %BB? Three surrealist fables by Ribes, Fréchette, and Grumberg: everyday life takes a turn into the absurd and laughter. Sat., Sept. 12, 8:00 p.m., Fontlozier Cultural Center, Valence. Pay what you wish.

L’événement Soirée Spectacle Valence a été mis à jour le 2026-08-24 par Valence Romans Tourisme

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