Soirée Stand-up et blind-test chanson Lignières
vendredi 18 décembre 2026 · Lignières
Informations pratiques
Lignières
Soirée Stand-up et blind-test chanson
Place Anne Sylvestre Lignières Cher
Tarif : 26 – 26 – EUR
26
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-18 20:00:00
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-18
Dans une ambiance intimiste et chaleureuse, Louis Caratini convie le public à un voyage passionnant autour d’un jeu celui de deviner les chansons joués en live. After karaoké live à 22h.
Entouré sur scène d’instruments aussi divers qu’un piano, une guitare, une machine à écrire et un min-clavecin, le comédien partage avec nous tout ce qui fait le sel des chansons, à savoir des anecdotes croustillantes. Portés par le chant, le slam, le rap, vous n’échapperez pas à l’énergie contagieuse de ce spectacle drôle et érudit!
A 22h, karaoké live où tout est permis ! 26 .
Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr
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English :
In a warm and intimate setting, Louis Caratini invites the audience on an exciting journey centered around a game: guessing the songs performed live. Live karaoke at 10 p.m.
L’événement Soirée Stand-up et blind-test chanson Lignières a été mis à jour le 2026-08-09 par OT LIGNIERES
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