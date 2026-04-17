Informations pratiques

Lignières

Soirée Stand-up et blind-test chanson

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-18 20:00:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Dans une ambiance intimiste et chaleureuse, Louis Caratini convie le public à un voyage passionnant autour d’un jeu celui de deviner les chansons joués en live. After karaoké live à 22h.

Entouré sur scène d’instruments aussi divers qu’un piano, une guitare, une machine à écrire et un min-clavecin, le comédien partage avec nous tout ce qui fait le sel des chansons, à savoir des anecdotes croustillantes. Portés par le chant, le slam, le rap, vous n’échapperez pas à l’énergie contagieuse de ce spectacle drôle et érudit!

A 22h, karaoké live où tout est permis ! 26 .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

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English :

In a warm and intimate setting, Louis Caratini invites the audience on an exciting journey centered around a game: guessing the songs performed live. Live karaoke at 10 p.m.

L’événement Soirée Stand-up et blind-test chanson Lignières a été mis à jour le 2026-08-09 par OT LIGNIERES