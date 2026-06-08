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AGENDA · Chef-Boutonne

Soirée tartiflette Chef-Boutonne

samedi 10 octobre 2026 · Chef-Boutonne

Soirée tartiflette Chef-Boutonne

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle Raymond Quiard
Ville
79110 Chef-Boutonne
Département
Deux-Sèvres
Tarif
15 15 15

Chef-Boutonne

Soirée tartiflette

Salle Raymond Quiard Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Soirée tartiflette et karaoké.   .

Salle Raymond Quiard Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 46 31 36 

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English : Soirée tartiflette

L’événement Soirée tartiflette Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois

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