AGENDA · Chef-Boutonne
Soirée tartiflette Chef-Boutonne
samedi 10 octobre 2026 · Chef-Boutonne
Informations pratiques
Chef-Boutonne
Soirée tartiflette
Salle Raymond Quiard Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Soirée tartiflette et karaoké. .
Salle Raymond Quiard Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 46 31 36
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English : Soirée tartiflette
L’événement Soirée tartiflette Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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