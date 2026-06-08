Informations pratiques

Chef-Boutonne

Soirée tartiflette

Salle Raymond Quiard Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Soirée tartiflette et karaoké. .

Salle Raymond Quiard Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 46 31 36

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English : Soirée tartiflette

L’événement Soirée tartiflette Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois