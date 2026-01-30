Soirée TDA/H chez l’enfant Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École

Soirée TDA/H chez l’enfant

Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Le Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité TDA/H est un trouble du neurodéveloppement. Un temps d’échanges pour mieux saisir ses particularités et appréhender le quotidien. En partenariat avec la CAF des Deux-Sèvres.

Tout public

Accès libre .

Médiathèque Aqua-libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée TDA/H chez l’enfant

L’événement Soirée TDA/H chez l’enfant Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Haut Val De Sèvre