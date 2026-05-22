Soirée techno Turbulences 15 ans ! Mistral Palace Valence

Valence

Soirée techno Turbulences 15 ans !

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 22:00:00

fin : 2026-06-13 04:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le collectif Valentinois Turbulences revient boucler la boucle là où tout avait commencé. La première soirée techno au Mistral Palace, c’était eux ! Qui mieux que Goldie B et leurs DJ résidents pour œuvrer à la création de ce dernier arc doré ?

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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 48 69 info@mistralpalace.com

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English :

Turbulences, the collective from Valentin, comes full circle where it all began. The first techno night at Mistral Palace was theirs! Who better than Goldie B and their resident DJs to create this latest golden arc?

L’événement Soirée techno Turbulences 15 ans ! Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme