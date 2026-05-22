Soirée techno Turbulences 15 ans ! Mistral Palace Valence
Soirée techno Turbulences 15 ans ! Mistral Palace Valence dimanche 14 juin 2026.
Valence
Soirée techno Turbulences 15 ans !
Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : – – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 22:00:00
fin : 2026-06-13 04:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le collectif Valentinois Turbulences revient boucler la boucle là où tout avait commencé. La première soirée techno au Mistral Palace, c’était eux ! Qui mieux que Goldie B et leurs DJ résidents pour œuvrer à la création de ce dernier arc doré ?
.
Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 48 69 info@mistralpalace.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Turbulences, the collective from Valentin, comes full circle where it all began. The first techno night at Mistral Palace was theirs! Who better than Goldie B and their resident DJs to create this latest golden arc?
L’événement Soirée techno Turbulences 15 ans ! Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Visite guidée L’aménagement des lieux de promenade RDV au Kiosque Peynet Valence 22 mai 2026
- Exposition Relation Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence 23 mai 2026
- Marie-Sophie Charpentier en dédicace Librairie Notre Temps Valence 23 mai 2026
- Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Médiathèque de Valence Sud Valence 23 mai 2026
- Atelier de pâtisserie adulte Le fraisier Ateliers de cuisine Come and Cook Valence 23 mai 2026