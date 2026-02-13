Soirée Théâtrale solidaire, Théâtre de la Pergola, Bordeaux

Soirée Théâtrale solidaire Vendredi 6 mars, 20h30 Théâtre de la Pergola Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T20:30:00+01:00 – 2026-03-06T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T20:30:00+01:00 – 2026-03-06T21:00:00+01:00

le Lions Club de Bordeaux-Caudéran et la Compagnie Présence vous présentent « LE BOURGEOIS GENTILHOMME » vendredi 6 Mars à 20H30 au théâtre de la Pergola.

Venez nombreux à cette soirée, haute en couleur, dont les bénéfices seront reversés au service oncologique pédiatrique du CHU de Bordeaux.

Théâtre de la Pergola Rue Fernand Cazères, 33200 BORDEAUX Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine

Action au profit des enfants atteints du cancer et traités au CHU de Bordeaux

Lions Club Bordeaux Caudéran