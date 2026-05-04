Soirée théâtre au Conservatoire Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar

Montélimar

Soirée théâtre au Conservatoire

Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Une soirée, deux spectacles : Le Cavalier sans tête et La rue des Oubliettes.

Il est temps pour les élèves des classes de théâtre éveil de monter sur scène deux classes, deux spectacles, deux œuvres qui poussent à la réflexion…

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Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

One evening, two shows: Le Cavalier sans tête and La rue des Oubliettes.

It’s time for the students in the early-learning theater classes to take to the stage: two classes, two shows, two thought-provoking works?

L’événement Soirée théâtre au Conservatoire Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération