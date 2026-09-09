Soirée tirage de tarot SOR Paris
jeudi 10 septembre 2026 · SOR · Paris
Informations pratiques
Le 10 septembre de 19h à 22h, Alexandra sera chez SOR pour vous tirer les cartes.
Ici, pas de prédiction de l’avenir, mais une lecture intuitive et éclairante.
Venez avec vos interrogations, et repartez avec des pistes de réflexion.
Interface LSF sur demande.
Venez avec vos questions & repartez avec de nouvelles clés.
Le jeudi 10 septembre 2026
de 19h00 à 22h00
payant
10 euros la question, pour une lecture d’environ 15min.
15 euros les deux questions.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-11T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T19:00:00+02:00_2026-09-10T22:00:00+02:00
SOR 3, rue des Tourelles 75020 Restaurant SORParis
+33757841312 contactsorbar@gmail.com
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