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Soirée tirage de tarot SOR Paris

jeudi 10 septembre 2026 · SOR · Paris

Soirée tirage de tarot SOR Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
SOR
Adresse
3, rue des Tourelles
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">10 euros la question, pour une lecture d’environ 15min.</p><p class="text">15 euros les deux questions.</p>

Le 10 septembre de 19h à 22h, Alexandra sera chez SOR pour vous tirer les cartes.

Ici, pas de prédiction de l’avenir, mais une lecture intuitive et éclairante.

Venez avec vos interrogations, et repartez avec des pistes de réflexion.

Interface LSF sur demande.

Venez avec vos questions & repartez avec de nouvelles clés.
Le jeudi 10 septembre 2026
de 19h00 à 22h00
payant

10 euros la question, pour une lecture d’environ 15min.

15 euros les deux questions.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-11T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T19:00:00+02:00_2026-09-10T22:00:00+02:00

SOR 3, rue des Tourelles  75020 Restaurant SORParis
+33757841312 contactsorbar@gmail.com


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