Soirée traditions Occitanes Labastide-Marnhac
Soirée traditions Occitanes Labastide-Marnhac samedi 28 novembre 2026.
Labastide-Marnhac
Soirée traditions Occitanes
Labastide-Marnhac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
L'Association Patrimoine et Culture organise une soirée sous le signe des traditions.
L'Association Patrimoine et Culture organise une soirée sous le signe des traditions.
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Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 81 84 38 71
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English :
The Association Patrimoine et Culture (Heritage and Culture Association) is organizing a traditional evening
L’événement Soirée traditions Occitanes Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot