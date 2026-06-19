Soirée Yellow au V and B Saint-Doulchard Saint-Doulchard
vendredi 3 juillet 2026 · Saint-Doulchard
Informations pratiques
Saint-Doulchard
Soirée Yellow au V and B Saint-Doulchard
30 Rue des Creuzettes Saint-Doulchard Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-04 00:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Ambiance soleil et surf au V and B Saint-Doulchard pour une Soirée Yellow animée par DJ MD.
Le V and B Saint-Doulchard organise une Soirée Yellow vendredi 3 juillet à partir de 19h30, dans une ambiance estivale inspirée de l’univers de Brice de Nice.
DJ MD sera aux platines pour rythmer la soirée jusqu’à la fermeture à minuit.
Au programme goodies à gagner et concours de déguisement sur le thème Brice de Nice. Une soirée conviviale et décalée pour profiter d’un moment festif entre amis. .
30 Rue des Creuzettes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 69 51
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English :
A sunny, surf-themed atmosphere at V and B Saint-Doulchard for a Soir%E9e Yellow hosted by DJ MD.
L’événement Soirée Yellow au V and B Saint-Doulchard Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-06-19 par OT BOURGES
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