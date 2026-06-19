Informations pratiques

Saint-Doulchard

Soirée Yellow au V and B Saint-Doulchard

30 Rue des Creuzettes Saint-Doulchard Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Ambiance soleil et surf au V and B Saint-Doulchard pour une Soirée Yellow animée par DJ MD.

Le V and B Saint-Doulchard organise une Soirée Yellow vendredi 3 juillet à partir de 19h30, dans une ambiance estivale inspirée de l’univers de Brice de Nice.

DJ MD sera aux platines pour rythmer la soirée jusqu’à la fermeture à minuit.

Au programme goodies à gagner et concours de déguisement sur le thème Brice de Nice. Une soirée conviviale et décalée pour profiter d’un moment festif entre amis. .

30 Rue des Creuzettes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 69 51

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English :

A sunny, surf-themed atmosphere at V and B Saint-Doulchard for a Soir%E9e Yellow hosted by DJ MD.

L’événement Soirée Yellow au V and B Saint-Doulchard Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-06-19 par OT BOURGES