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Soirée Yoga au bord de la piscine Espace piscine de Cocottes & Colibri Châtellerault

Soirée Yoga au bord de la piscine Espace piscine de Cocottes & Colibri Châtellerault

Soirée Yoga au bord de la piscine Espace piscine de Cocottes & Colibri Châtellerault jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Espace piscine de Cocottes & Colibri

Adresse : 22 route de la Bonalière

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Châtellerault

Soirée Yoga au bord de la piscine

Espace piscine de Cocottes & Colibri 22 route de la Bonalière Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09 19:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-30

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Espace piscine de Cocottes & Colibri 22 route de la Bonalière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Soirée Yoga au bord de la piscine

L’événement Soirée Yoga au bord de la piscine Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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