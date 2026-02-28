Soirée Zicaunaise

Terrasses du Bel Air, Avallon, Yonne

La scène locale en feu ! En 2026, la Soirée Zicaunaise promet à nouveau une belle dose d’énergie et de bonne humeur avec trois groupes amateurs 100 % Icaunais, tous issus du département de l’Yonne et ses alentours bourguignons. Des zicos passionnés, des styles variés et une même envie partager leur musique et faire vibrer le public. Au programme, un vrai voyage musical

CYMATIQUE, c’est 4 musiciens qui vous embarquent dans un post-rock instrumental dont la couleur change d’un instant à l’autre une ambiance douce puis un rythme qui s’emballe, suivi d’une envolée plus mélodique et aérienne. Certains y entendent une forme futuriste des Shadows, quand d’autres pensent à Tortoise, God Is An Astronaut, Red Sparowes, Caspian ou Sigur Ros.

Le trio NITGTHAWKS, avec leurs original folk songs, livrent des morceaux sincères et accrocheurs, taillés pour l’écoute et l’émotion. Ce trio sait jouer, créer une musique à la fois authentique, généreuse et pleine de caractère. Leur nom évoque autant la magie des nuits musicales que la volonté d’aller chercher le public dans les émotions et le mouvement.

Enfin, le groupe VERO fait vibrer les scènes de Bourgogne avec un rock énergique et contagieux. Entre guitares qui grincent, riffs accrocheurs et rythmes qui font taper du pied, une ambiance chaleureuse et électrique et partage d’un vrai moment de plaisir. Ils mêlent influences rock, pop et folk, un son moderne, authentique et attachant, aux rythmes endiablés, une même énergie portée par une voix féminine.

Rock, folk, blues… chacun à leur façon, ces groupes font vivre la création musicale locale avec talent et générosité. Venez nombreux les découvrir, les applaudir et leur donner tout votre soutien la relève musicale de l’Yonne est bien là, et elle mérite le détour ! .

