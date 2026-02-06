Soirées d’été au zoo

Esplanade de la Hotoie Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-17 2026-08-07 2026-08-21

En 2026, l’équipe du zoo propose quatre Soirées d’été pour ponctuer les vacances ou simplement se ressourcer après le travail dans un cadre original et reposant. Véritable succès populaire l’an passé, ce concept permet aux visiteurs de profiter du zoo jusqu’à la tombée de la nuit, et de se retrouver, en famille ou entre amis, autour d’un verre convivial parmi les 900 animaux du parc.

Ainsi, de 18h à 22h, le public pourra s’installer confortablement dans un lieu aménagé pour l’occasion au centre du zoo. Boissons et street food vous seront proposés par l’équipe du Carbet, le snack du zoo. Un concert d’ambiance sera donné chaque soir.

Esplanade de la Hotoie Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 61 07 zoo@amiens-metropole.com

English :

In 2026, the zoo team is offering four Summer Evenings to punctuate vacations or simply recharge your batteries after work in an original and relaxing setting. A popular success last year, this concept allows visitors to enjoy the zoo until nightfall, and meet up with family or friends for a convivial drink among the park?s 900 animals.

From 6pm to 10pm, the public will be able to sit back and relax in a specially-designed area in the center of the zoo. Drinks and street food will be served by the team at Le Carbet, the zoo?s snack bar. A live concert will be given each evening.

L’événement Soirées d’été au zoo Amiens a été mis à jour le 2026-02-06 par OT D’AMIENS