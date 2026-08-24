UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Riom

Soirées Halloween Le mystère des pierres ensorcelées Musée régional d’Auvergne Riom

samedi 31 octobre 2026 · Musée régional d'Auvergne · Riom

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Musée régional d'Auvergne
Adresse
10 bis rue Delille
Ville
63200 Riom
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
3 3 3

Riom

Soirées Halloween Le mystère des pierres ensorcelées

Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:00:00
fin : 2026-10-31 19:30:00

Date(s) :
2026-10-31

Les pierres auraient des pouvoirs ! N’y aurait-il pas quelque sorcellerie derrière ces croyances ? À vous de le découvrir… En équipe, venez résoudre des énigmes pour lever le voile sur ce mystère. Tout public à partir de 8 ans
  .

Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53  accueil.musees@rlv.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stones are said to have magical powers! Could there be some witchcraft behind these beliefs? %C0 It’s up to you to find out… Work as a team to solve puzzles and unravel this mystery. Suitable for all ages 8 and up

L’événement Soirées Halloween Le mystère des pierres ensorcelées Riom a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

À voir aussi à Riom (Puy-de-Dôme)