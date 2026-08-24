Soirées Halloween Le mystère des pierres ensorcelées Musée régional d’Auvergne Riom

Informations pratiques

Riom

Soirées Halloween Le mystère des pierres ensorcelées

Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-10-31 19:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Les pierres auraient des pouvoirs ! N’y aurait-il pas quelque sorcellerie derrière ces croyances ? À vous de le découvrir… En équipe, venez résoudre des énigmes pour lever le voile sur ce mystère. Tout public à partir de 8 ans

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Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

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English :

Stones are said to have magical powers! Could there be some witchcraft behind these beliefs? %C0 It’s up to you to find out… Work as a team to solve puzzles and unravel this mystery. Suitable for all ages 8 and up

L’événement Soirées Halloween Le mystère des pierres ensorcelées Riom a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic