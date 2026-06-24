Soirées jeux – bibliothèques du 5e et 6e arrondissement Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Les bibliothèques des 5e et 6e arrondissement s’associent, afin de vous proposer une soirée jeux par mois : retrouvez les dates, lieux et horaires des soirées jeux à venir.

Quels que soient votre âge, votre nombre, votre niveau de jeu, venez et découvrez de nombreux jeux, en compagnie de nos habitués et des bibliothécaires. Des tous petits aux plus grands, vous trouverez des jeux d’ambiance, de ressources, de stratégie, de bluff… Vous pouvez également apporter vos propres jeux pour les faire découvrir à d’autres.

Buffet participatif : contribuez avec vos spécialités, boissons ou nourriture.

Conditions d’inscriptions, d’accueil : renseignements auprès des bibliothèques concernées.

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Le programme des soirées jeux des bibliothèques du 5e et 6e arrondissements :

– Le 19 septembre à la bibliothèque Buffon (5e arr.), 18h-22h. Entrée libre jusqu’à 20h.

– Le 10 octobre à la

bibliothèque Mohammed Arkoun (5e arr.), 18h-22h.

– Le 28 novembre à la bibliothèque de L’Heure Joyeuse (5e arr.), 18h-20h, en présence d’interprètes LSF.

– Le 19 décembre à la bibliothèque Rainer Maria Rilke (5e arr.), 18h-22h.

– Le 30 janvier 2027 à la bibliothèque André Malraux (6e arr.), 18h-22h, en présence d’interprètes LSF.

Renseignements sur les horaires d’accès et modalités d’inscription à vérifier auprès de chaque bibliothèque concernée.

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Et en plus de ces soirées jeux, ne manquez pas la soirée jeu « Loup-Garou » du 31 octobre à la bibliothèque Buffon !

Retrouvez toutes les soirées jeux des bibliothèques du 5e et 6e arrondissement, de septembre 2026 à janvier 2027 !

Du samedi 19 septembre 2026 au samedi 30 janvier 2027 :

gratuit

Renseignements sur les horaires d’accès et modalités d’inscription à vérifier auprès de chaque bibliothèque concernée.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T02:00:00+02:00

fin : 2027-01-31T00:59:59+01:00

Date(s) :

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris



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