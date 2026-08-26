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Soirées jeux des bibliothèques du 10e Bibliothèque François Villon Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque François Villon · Paris

Soirées jeux des bibliothèques du 10e Bibliothèque François Villon Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque François Villon
Adresse
81, boulevard de la Villette
Ville
75010 Paris
Département
Paris

Les bibliothèques François Villon, Claire Bretécher et Françoise Sagan vous proposent une soirée jeux par mois ! Vous souhaitez rencontrer d’autres joueurs, passer une soirée animée ou concentrée en famille ou entre amis ?

Avec un large choix de jeux, nous vous accueillons à partir de 18h et jusqu’à 21h pour les plus endurants !

Le calendrier :

vendredi 18 septembre : à la Bibliothèque François Villon

vendredi 13 novembre : à la Bibliothèque Claire Bretécher

Vendredi 4 décembre : à la Médiathèque Françoise Sagan

Le vendredi, en soirée, venez découvrir nos jeux de société et passer une belle soirée en compagnie de joueurs de tous les âges
Le vendredi 04 décembre 2026
de 18h00 à 21h00
Le vendredi 18 septembre 2026
de 18h00 à 21h00
Le vendredi 13 novembre 2026
de 18h00 à 21h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T21:00:00+02:00
fin : 2026-12-04T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-18T18:00:00+02:00_2026-09-18T21:00:00+02:00;2026-11-13T18:00:00+02:00_2026-11-13T21:00:00+02:00;2026-12-04T18:00:00+02:00_2026-12-04T21:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette  75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr


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