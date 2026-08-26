Soirées jeux des bibliothèques du 10e Bibliothèque François Villon Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque François Villon · Paris
Informations pratiques
Les bibliothèques François Villon, Claire Bretécher et Françoise Sagan vous proposent une soirée jeux par mois ! Vous souhaitez rencontrer d’autres joueurs, passer une soirée animée ou concentrée en famille ou entre amis ?
Avec un large choix de jeux, nous vous accueillons à partir de 18h et jusqu’à 21h pour les plus endurants !
Le calendrier :
vendredi 18 septembre : à la Bibliothèque François Villon
vendredi 13 novembre : à la Bibliothèque Claire Bretécher
Vendredi 4 décembre : à la Médiathèque Françoise Sagan
Le vendredi, en soirée, venez découvrir nos jeux de société et passer une belle soirée en compagnie de joueurs de tous les âges
Le vendredi 04 décembre 2026
de 18h00 à 21h00
Le vendredi 18 septembre 2026
de 18h00 à 21h00
Le vendredi 13 novembre 2026
de 18h00 à 21h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T21:00:00+02:00
fin : 2026-12-04T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-18T18:00:00+02:00_2026-09-18T21:00:00+02:00;2026-11-13T18:00:00+02:00_2026-11-13T21:00:00+02:00;2026-12-04T18:00:00+02:00_2026-12-04T21:00:00+02:00
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
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