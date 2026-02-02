Soirées pique-nique en musique au Château de l’Islette Azay-le-Rideau

Soirées pique-nique en musique au Château de l’Islette

Château de l’Islette 9 Route de Langeais Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Les soirées pique-nique en musique

Les samedis 18, 25 juillet et 1, 8, 15 août

5 soirées concert décontractées pour profiter en musique (chanson française/pop/soul) du cadre du château et de son parc.

Ouvert jusqu’à 22h Tarif habituel

Château de l’Islette 9 Route de Langeais Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 40 10 info@chateaudelislette.fr

