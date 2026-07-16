Sol Invictus, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt
jeudi 29 avril 2027 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
Sol Invictus Jeudi 29 avril 2027, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Yvelines
1re série : 36 € – 2e série : 32 € – Abonné 1re série : 33 € – Moins de 26 ans : 20 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-29T20:30:00+02:00 – 2027-04-29T21:40:00+02:00
Fin : 2027-04-29T20:30:00+02:00 – 2027-04-29T21:40:00+02:00
CHORÉGRAPHIE HERVÉ KOUBI
ASSISTÉ DE FAYÇAL HAMLAT
DANSEURS ILNUR BASHIROV, FRANCESCA BAZZUCCHI, BADR BENR GUIBI, JOY ISABELLA BROWN, DENIS CHERNYKH, SAMUEL DA SILVEIRA LIMA, YOUSSEF EL KANFOUDI, MAURICIO FARIAS DA SILVA, ABDELGHANI FERRADJI, ELDER MATHEUS FREITAS FERNANDES OLIVEIRA, HSUAN-HUNG HSU, PAVEL KRUPA, ISMAIL OUBBAJADDI, EDIOMAR PINHEIRO DE QUEIROZ, ALLAN SOBRAL DOS SANTOS, KARN STEINER, ANDERSON VITOR SANTOS.
MUSIQUE MIKAEL KARLSSON, MAXIME BODSON, STEVE REICH, LUDWIG VAN BEETHOVEN
ARRANGEMENTS GUILLAUME GABRIEL
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE BÉRENGÈRE ALFORT
LUMIÈRE LIONEL BUZONIE
COSTUMES GUILLAUME GABRIEL
REGARD EXTÉRIEUR ODILE COUGOULE
PRODUCTION COMPAGNIE HERVÉ KOUBI
COPRODUCTION BALLETS DE MONTE-CARLO – DIRECTION JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT / LE GRRRANIT – SCÈNE NATIONALE DE BELFORT / LA BARCAROLLE – SCÈNE CONVENTIONNÉE DE SAINT-OMER / L’EMPREINTE – SCÈNE NATIONALE BRIVE -TULLE / CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE BIARRITZ – THIERRY MALANDAIN / BCMO PÔLE CHORÉGRAPHIQUE DE CALAIS / THÉÂTRE DE GRASSE – SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL / VILLE DE CANNES / OARA – RÉSIDENCES DE CRÉATION
AVEC LE SOUTIEN DE L’ESPLANADE DU LAC DE DIVONNE-LES BAINS / CONSERVATOIRE DE CALAIS / LE CHANNEL SCÈNE NATIONALE DE CALAIS ET DE LA SPEDIDAM
DURÉE 1H10
À PARTIR DE 7 ANS
« Sol Invictus » est un spectacle à la croisée des codes du ballet, de la danse urbaine et de l’acrobatie. Il célèbre le pouvoir de la danse, comme lieu de rencontre des cultures et des peuples. D’une grande beauté visuelle, cette pièce lumineuse réunit 17 danseuses et danseurs de nationalités différentes.
Hervé Koubi aime explorer la tradition et la transmission en brassant de multiples influences à la croisée du hip-hop, du breakdance et du classique. Sur une création musicale de Mikael Karlsson et Maxime Bodson, et des œuvres de Steve Reich et Beethoven, « Sol Invictus » fait de l’amour le garant de la paix, dans un monde en guerre perpétuelle. Il promeut par la danse, l’énergie vitale qu’il nous faut trouver en nous pour affronter nos peurs.
Un spectacle généreux et virtuose où la danse rassemble, dépasse les frontières humaines et géographiques et transcende les différences.
« Sol Invictus (…) parlera d’amour, de partage, d’espoir, de vivre ensemble, d’un manifeste pour la vie, lumineux, généreux, universel » RESMUSICA
La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]
Danse
©Sternalski Nathalie
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