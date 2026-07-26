SOLAXIS | Lisa Cat-Berro Studio de l’Ermitage Paris

Informations pratiques

SOLAXIS est une formation sans équivalent : Du baryton au soprano, la grande famille du saxophone y est convoquée, pour une réunion au sommet de cinq musiciennes d’exception, solistes reconnues, dont les chemins se croisent depuis des années, sur scène et en studio.

La saxophoniste Lisa Cat-Berro (nommée aux Victoires du Jazz 2013) les a réunies, et a relevé le défi de composer pour cette formation atypique, avec comme point de départ la volonté d’explorer toutes les possibilités sonores qu’offre un quintet de saxes, et de sublimer cet instrument. S’y ajoute une solide rythmique basse /batterie assurée par deux piliers de la scène jazz groove parisienne. Portées par ce répertoire ciselé sur mesure, chacune des solistes peut alors exprimer sa personnalité propre, et ce sont sept tempéraments forts et singuliers qui sont ici révélés.

Slalomant avec virtuosité entre jazz, pop instrumentale, electro 70’s et afro-beat, SOLAXIS nous attrape avec un son dense, sculpté dans la masse, des arrangements sophistiqués et un groove intense, kaléidoscope de motifs hypnotiques porté par une rythmique sans faille. Pensé comme un véritable manifeste, ce groupe à l’énergie puissante et inspirante, porte haut les couleurs du saxophone.

Lisa Cat-Berro : saxophone alto, compositions et direction

Camille Maussion : saxophone soprano

Géraldine Laurent : saxophone alto

Sophie Alour : saxophone ténor

Céline Bonacina : saxophone baryton

Timothée Robert : basse électrique

Guillaume Lantonnet : batterie

©Photo : Florence Grimmeisen

Sortie de l’album : SOLAXIS (Inside Air – 2026.)

Le mercredi 21 octobre 2026

de 20h30 à 22h30

payant Prévente : 18 EUR

Tarif sur place : 22 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-21T23:30:00+02:00

fin : 2026-10-22T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-21T20:30:00+02:00_2026-10-21T22:30:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

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