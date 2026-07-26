SOLAXIS | Lisa Cat-Berro Studio de l’Ermitage Paris
mercredi 21 octobre 2026 · Studio de l'Ermitage · Paris
Informations pratiques
SOLAXIS est une formation sans équivalent : Du baryton au soprano, la grande famille du saxophone y est convoquée, pour une réunion au sommet de cinq musiciennes d’exception, solistes reconnues, dont les chemins se croisent depuis des années, sur scène et en studio.
La saxophoniste Lisa Cat-Berro (nommée aux Victoires du Jazz 2013) les a réunies, et a relevé le défi de composer pour cette formation atypique, avec comme point de départ la volonté d’explorer toutes les possibilités sonores qu’offre un quintet de saxes, et de sublimer cet instrument. S’y ajoute une solide rythmique basse /batterie assurée par deux piliers de la scène jazz groove parisienne. Portées par ce répertoire ciselé sur mesure, chacune des solistes peut alors exprimer sa personnalité propre, et ce sont sept tempéraments forts et singuliers qui sont ici révélés.
Slalomant avec virtuosité entre jazz, pop instrumentale, electro 70’s et afro-beat, SOLAXIS nous attrape avec un son dense, sculpté dans la masse, des arrangements sophistiqués et un groove intense, kaléidoscope de motifs hypnotiques porté par une rythmique sans faille. Pensé comme un véritable manifeste, ce groupe à l’énergie puissante et inspirante, porte haut les couleurs du saxophone.
Lisa Cat-Berro : saxophone alto, compositions et direction
Camille Maussion : saxophone soprano
Géraldine Laurent : saxophone alto
Sophie Alour : saxophone ténor
Céline Bonacina : saxophone baryton
Timothée Robert : basse électrique
Guillaume Lantonnet : batterie
©Photo : Florence Grimmeisen
Sortie de l’album : SOLAXIS (Inside Air – 2026.)
Le mercredi 21 octobre 2026
de 20h30 à 22h30
payant Prévente : 18 EUR
Tarif sur place : 22 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-21T23:30:00+02:00
fin : 2026-10-22T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-21T20:30:00+02:00_2026-10-21T22:30:00+02:00
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
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