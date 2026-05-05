Soledad fait le show !, Espace Alès-Cazot, Alès

Soledad fait le show ! Samedi 13 juin, 20h30 Espace Alès-Cazot Gard

8 €, gratuit – 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Espace Alès-Cazot Rue Jules Cazot, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 66 00 60 33 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 26 86 97 37 »}, {« type »: « email », « value »: « assogard.soledad@gmail.com »}]

Gala de fin d’année avec spectacle de flamenco, sévillanes, rumba.