Solène Cairoli & Robin Mansanti, Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
lundi 14 septembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Le trompettiste et chanteur Robin Mansanti et la contrebassiste Solène Cairoli se retrouvent en duo pour une formule épurée et intimiste. Habitués des soirées « cool jazz for quiet dreams » du 38Riv, ils développent un répertoire mêlant standards et compositions originales, nourri par l’influence de Chet Baker et Éric Le Lann.
Line-up : Robin Mansanti : trompette, voix ; Solène Cairoli : contrebasse
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Cool jazz — Robin Mansanti et Solène Cairoli vous invitent à un voyage intimiste, où standards et compositions originales s’entrelacent dans une ambiance feutrée.
Le dimanche 13 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le dimanche 13 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : De 21 à 24 euros
Tarif sur place : De 24 à 27 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-14T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-14T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T19:30:00+02:00_2026-09-13T20:30:00+02:00;2026-09-13T21:30:00+02:00_2026-09-13T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/solene-cairoli-robin-mansanti contact@38riv.com
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