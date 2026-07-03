Solène Cairoli & Robin Mansanti, Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Le trompettiste et chanteur Robin Mansanti et la contrebassiste Solène Cairoli se retrouvent en duo pour une formule épurée et intimiste. Habitués des soirées « cool jazz for quiet dreams » du 38Riv, ils développent un répertoire mêlant standards et compositions originales, nourri par l’influence de Chet Baker et Éric Le Lann.

Line-up : Robin Mansanti : trompette, voix ; Solène Cairoli : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Cool jazz — Robin Mansanti et Solène Cairoli vous invitent à un voyage intimiste, où standards et compositions originales s’entrelacent dans une ambiance feutrée.

Le dimanche 13 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 13 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : De 21 à 24 euros

Tarif sur place : De 24 à 27 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-14T00:30:00+02:00

fin : 2026-09-14T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-13T19:30:00+02:00_2026-09-13T20:30:00+02:00;2026-09-13T21:30:00+02:00_2026-09-13T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/solene-cairoli-robin-mansanti contact@38riv.com



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