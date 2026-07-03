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Solène Cairoli & Robin Mansanti, Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

lundi 14 septembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris

Solène Cairoli & Robin Mansanti, Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif en ligne : De 21 à 24 euros<br>Tarif sur place : De 24 à 27 euros.</p>

Le trompettiste et chanteur Robin Mansanti et la contrebassiste Solène Cairoli se retrouvent en duo pour une formule épurée et intimiste. Habitués des soirées « cool jazz for quiet dreams » du 38Riv, ils développent un répertoire mêlant standards et compositions originales, nourri par l’influence de Chet Baker et Éric Le Lann.

Line-up : Robin Mansanti : trompette, voix ; Solène Cairoli : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Cool jazz — Robin Mansanti et Solène Cairoli vous invitent à un voyage intimiste, où standards et compositions originales s’entrelacent dans une ambiance feutrée.
Le dimanche 13 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le dimanche 13 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant

Tarif en ligne : De 21 à 24 euros
Tarif sur place : De 24 à 27 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-14T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-14T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T19:30:00+02:00_2026-09-13T20:30:00+02:00;2026-09-13T21:30:00+02:00_2026-09-13T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/solene-cairoli-robin-mansanti contact@38riv.com


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