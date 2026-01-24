Solo de danse et théâtre Eclosion avec Mélanie Martinet (dès 7 ans) Place Hector Berlioz Romans-sur-Isère

Solo de danse et théâtre Eclosion avec Mélanie Martinet (dès 7 ans)

Place Hector Berlioz Maison citoyenne Noël Guichard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Éclosion raconte la trajectoire d’une femme. Le corps, le souffle, les rires et le geste se mêlent pour écrire une pièce puissante et profondément universelle.

Un voyage sensible, entre danse et théâtre, qui raconte l’expérience intime d’une femme.

.

Place Hector Berlioz Maison citoyenne Noël Guichard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 33 58 mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Solo de danse et théâtre Eclosion avec Mélanie Martinet (dès 7 ans)

Éclosion tells the story of one woman?s journey. Body, breath, laughter and gesture combine to write a powerful and profoundly universal piece.

A sensitive journey between dance and theater, recounting one woman?s intimate experience.

L’événement Solo de danse et théâtre Eclosion avec Mélanie Martinet (dès 7 ans) Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-24 par Valence Romans Tourisme