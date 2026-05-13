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Sols, vie de la Terre, Muséum d’Histoire Naturelle, Blois

Sols, vie de la Terre, Muséum d’Histoire Naturelle, Blois

Sols, vie de la Terre, Muséum d’Histoire Naturelle, Blois samedi 23 mai 2026.

Lieu : Muséum d'Histoire Naturelle

Adresse : 6 Rue des Jacobins, 41000 Blois, France

Ville : 41000 Blois

Département : Loir-et-Cher

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Sols, vie de la Terre Samedi 23 mai, 20h00 Muséum d’Histoire Naturelle Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Venez découvrir cette exposition, interactive et pédagogique qui vise à faire découvrir le sol, à le lire, à le connaître, à le reconnaître et à mieux le comprendre pour mieux l’utiliser.
Le sol est essentiel à la vie ; il est source de vie et la vie s’y termine .
Toutes les sociétés humaines utilisent le sol, chacune à sa manière : agriculture, élevage, minerai, matériaux de construction, fondations et soubassements des maisons, des routes, épandages des déchets agricoles, industriels , urbains…
Le sol fait donc partie du quotidien des hommes. Et pourtant, constat étonnant, le sol n’est pas, ou très mal, connu des hommes, y compris de ceux qui l’utilisent directement .

Muséum d’Histoire Naturelle 6 Rue des Jacobins, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254902100 https://www.blois.fr/attractive/remarquable/museum Les collections de géologie et de paléontologie sont classées à l’Inventaire national du patrimoine géologique. Les collections en général représentent bien la biodiversité locale. Le Muséum est tout près des parcs souterrains Valin-de-La-Vaissière et du Château.
Venez découvrir cette exposition, interactive et pédagogique qui vise à faire découvrir le sol, à le lire, à le connaître, à le reconnaître et à mieux le comprendre pour mieux l’utiliser.

P-BLAIN

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