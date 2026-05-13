Sols, vie de la Terre, Muséum d’Histoire Naturelle, Blois

Sols, vie de la Terre Samedi 23 mai, 20h00 Muséum d’Histoire Naturelle Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Venez découvrir cette exposition, interactive et pédagogique qui vise à faire découvrir le sol, à le lire, à le connaître, à le reconnaître et à mieux le comprendre pour mieux l’utiliser.

Le sol est essentiel à la vie ; il est source de vie et la vie s’y termine .

Toutes les sociétés humaines utilisent le sol, chacune à sa manière : agriculture, élevage, minerai, matériaux de construction, fondations et soubassements des maisons, des routes, épandages des déchets agricoles, industriels , urbains…

Le sol fait donc partie du quotidien des hommes. Et pourtant, constat étonnant, le sol n’est pas, ou très mal, connu des hommes, y compris de ceux qui l’utilisent directement .

Muséum d’Histoire Naturelle 6 Rue des Jacobins, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254902100 https://www.blois.fr/attractive/remarquable/museum Les collections de géologie et de paléontologie sont classées à l’Inventaire national du patrimoine géologique. Les collections en général représentent bien la biodiversité locale. Le Muséum est tout près des parcs souterrains Valin-de-La-Vaissière et du Château.

Venez découvrir cette exposition, interactive et pédagogique qui vise à faire découvrir le sol, à le lire, à le connaître, à le reconnaître et à mieux le comprendre pour mieux l’utiliser.

P-BLAIN