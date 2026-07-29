Solstice de Logre Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Informations pratiques

Caen

Solstice de Logre

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-19 2026-12-20

Kwanzaa, Hogmanay, korotchoun, Shab-e Yalda, Hanoucca, Dongzhi !

Si on ne se comprend pas tous, il est des moments que l’on fête, où que l’on vive, qui que l’on soit. Le solstice d’hiver en fait partie. Le jour le plus court, qui laisse place au renouveau, à la lente renaissance de la nature.

Kwanzaa, Hogmanay, korotchoun, Shab-e Yalda, Hanoucca, Dongzhi !

Si on ne se comprend pas tous, il est des moments que l’on fête, où que l’on vive, qui que l’on soit. Le solstice d’hiver en fait partie. Le jour le plus court, qui laisse place au renouveau, à la lente renaissance de la nature.Nous fêterons ce retour avec une programmation festive et lumineuse !

De nombreux adhérents seront là pour jouer et chanter. Nous pourrons les voir et les entendre dans des extraits de pièces amateurs à venir et des mini concerts.

Être ensemble & super nouba. .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Solstice de Logre

Kwanzaa, Hogmanay, Korotchoun, Shab-e Yalda, Hanukkah, Dongzhi!

Even if we don’t all understand one another, there are moments we celebrate, wherever we live, whoever we are. The winter solstice is one of them. The shortest day, which gives way to renewal, to the slow rebirth of nature.

L’événement Solstice de Logre Caen a été mis à jour le 2026-07-21 par Calvados Attractivité