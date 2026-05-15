Sommerfest Fête de l’été 2026 Puyricard Aix-en-Provence
Sommerfest Fête de l’été 2026 Puyricard Aix-en-Provence vendredi 26 juin 2026.
Aix-en-Provence
Sommerfest Fête de l’été 2026
Vendredi 26 juin 2026 de 18h30 à 21h30. Puyricard 1295 route du Puy-Sainte-Réparade Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26 21:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Un temps convivial pour célébrer le début de l’été ensemble. Le Centre Franco-Allemand de Provence et le CAFAP sont heureux de vous convier à fêter l’été au Restaurant Les Copains débordent à l’Etang des Saules.
Nous nous retrouvons pour un moment convivial et d’échange entre membres ou sympathisants des deux associations franco-allemandes. Les enfants seront les bienvenus! .
Puyricard 1295 route du Puy-Sainte-Réparade Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com
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English :
A convivial time to celebrate the start of summer together. The Centre Franco-Allemand de Provence and CAFAP are delighted to invite you to celebrate summer at the Restaurant Les Copains débordent at Etang des Saules.
L’événement Sommerfest Fête de l’été 2026 Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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