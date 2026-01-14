Sonates d’Automne Loches
Sonates d’Automne Loches samedi 3 octobre 2026.
Loches
Sonates d’Automne
Place de la Marne Loches Indre-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-09 2026-10-10
C’est en Touraine que le Festival Sonates d’Automne s’est installé en 1990. Associant le riche patrimoine architectural du Lochois à l’écoute des plus belles pages de la musique de chambre, des grands succès aux œuvres oubliées sans négliger pour autant la musique contemporaine.
C’est en Touraine, à Loches et Beaulieu-lès-Loches, que le Festival Sonates d’Automne s’est installé en 1990 à l’initiative de Jean-Cristophe Gayot, hautboïste de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Associant le riche patrimoine architectural du Lochois à l’écoute des plus belles pages de la musique de chambre, des grands succès aux œuvres oubliées, sans négliger pour autant la musique contemporaine, le Festival est devenu un évènement musical incontournable de l’arrière saison en Touraine. 25 .
Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 20 02 21 20 sonatesdautomne37600@gmail.com
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English :
The Sonates d’Automne Festival was established in Touraine in 1990. Combining the rich architectural heritage of the Lochois region with the finest chamber music, from the greatest hits to forgotten works, without neglecting contemporary music.
L’événement Sonates d’Automne Loches a été mis à jour le 2026-05-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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