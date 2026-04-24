Sonates slovaques et français – Andrej Gál et Peter Javorka Église Saint-Merry Paris

Andrej Gál et Peter Javorka

Andrej Gál et Peter Javorka comme un duo violoncelle-piano se paraissent sur la scène depuis 2018. Depuis ce temps, les musiciens ont présenté des dizaines d’œuvres et se sont produits dans des festivals internationaux tels que Melos-Éthos, AsynChrónie ou Nouvelle musique slovaque (Nová slovenská hudba), ainsi que dans des cycles de concerts comme Domus & Hortus artis, (Ne)známa hudba et d’autres événements prestigieux de la scène nationale. L’idée principale du duo repose sur la présentation du répertoire national et international, ainsi que sur la découverte de liens dramaturgiques entre des œuvres du répertoire et des pièces moins connues, ou encore entre des œuvres anciennes et des créations contemporaines. Pour la Radio slovaque, le duo a créé une dizaine d’enregistrements d’œuvres de Fryderyk Chopin, Tadeáš Salva et Ivan Parík.

En décembre 2025, les artistes ont publié leur premier album QUATRE SONATES, comprenant des interprétations de sonates pour violoncelle et piano d’Ilja Zeljenka, Juraj Pospíšil, Arthur Honegger et Claude Debussy. En tant que soliste et musicien de chambre, Andrej Gál a créé des dizaines d’œuvres contemporaines et a reçu le Prix Frico Kafenda en 2024 pour ses performances exceptionnelles. Peter Javorka s’engage activement dans la promotion de la musique contemporaine en interprétant des œuvres de jeunes compositeurs, comme un pianiste, chef d’orchestre et dramaturge. En 2025, comme un compositeur, il a reçu le Prix de Ján Levoslav Bella pour sa composition sans Marteau et sans Maître. Le duo de Andrej Gál et Peter Javorka puise largement des intérêts artistiques à large spectre de ses deux membres, qu´il s´efforce appliquer dans ses dramaturgies de concert.

Le programme, fondé sur la base des couleurs harmoniques et l’expressivité, associe la

sonate de Vincent d’Indy à trois sonates slovaques pour violoncelle et piano d’Ilja Zeljenka,

Juraj Pospíšil et Peter Javorka, dont l’œuvre sera présentée dans la première mondiale.

Le dimanche 31 mai 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T16:00:00+02:00_2026-05-31T18:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-31-mai-2026-sonates-slovaques-et-fran%C3%A7ais-andrej-g%C3%A1l-et-peter-javorka +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1460975212376372?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1460975212376372?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D



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