Sonder – un spectacle du collectif BERLIN&NTGent, Maison des arts de Créteil, Créteil

Informations pratiques

Sonder – un spectacle du collectif BERLIN&NTGent 1 et 2 avril 2027 Maison des arts de Créteil Val-de-Marne

de 14 à 24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-01T20:00:00+02:00 – 2027-04-01T21:00:00+02:00

Fin : 2027-04-02T20:00:00+02:00 – 2027-04-02T21:00:00+02:00

Sonder est une pièce performance qui retrace l’histoire de la photographe d’art gantoise Kaat Pype et de son père qui affronte un deuil. Un des personnages est joué par de l’IA ce qui donne une dimension technologique au spectacle. À travers l’art, utilisant l’imagination comme stratégie, Yves Degryse et NTGent remettent en question le développement rapide de nouvelles technologies telles que l’IA tout en examinant et en développant son application dans la création et la mise en scène du théâtre.

Maison des arts de Créteil place Salvador Allende, 94000 Creteil Créteil 94000 Front de Lac – Ormetteau -Port Val-de-Marne Île-de-France 0145131919 https://www.maccreteil.com/ https://www.instagram.com/maccreteil/ La Maison des Arts et de la Culture de Créteil et du Val-de-Marne est une scène nationale largement ouverte à toutes les disciplines artistiques. Elle est un lieu de production et de diffusion d’excellence, particulièrement insérée dans son territoire, en phase avec les enjeux du Grand Paris. Ligne 8 station : Créteil – Préfecture

Accéder au Centre Commercial par la sortie droite du métro, traverser le centre commercial.

Ressortir porte 25 (proche Carrefour) pour rejoindre la place S. Allende.

Le théâtre se trouve alors au bout de la place (temps du parcours 5 minutes).

Parking gratuit

Sonder est une pièce performance qui retrace l’histoire de la photographe d’art gantoise Kaat Pype et de son père qui affronte un deuil. Un des personnages est joué par de l’IA ce qui donne une…

©DR