Sonny Rollins Tribute ‘Saxophone Colossus’ JASS CLUB PARIS Paris

Génie de l’improvisation et explorateur infatigable de nouvelles voies musicales, Sonny Rollins demeure l’un des saxophonistes ténor les plus influents de l’histoire du jazz.

En 1955, il rejoint le quintet de Max Roach, formation majeure qui contribue à l’émergence du hard bop. Dès l’année suivante, il se consacre principalement à ses propres projets et publie l’un de ses chefs-d’œuvre, Saxophone Colossus, devenu un album incontournable de l’histoire du jazz. En 1957, il innove encore en enregistrant plusieurs morceaux en trio sans piano, une formule audacieuse qui deviendra l’une de ses signatures.

Depuis son départ le 25 mai 2026, à l’âge de 95 ans, l’œuvre de Sonny Rollins continue de résonner avec une force intacte, témoignant d’une créativité sans cesse renouvelée et d’une liberté d’expression unique.

Neil Saidi / saxophone

Noé Codjia / trompette

Kim Baiunco / contrebasse

David Paycha / batterie

Quelques-uns des plus brillants représentants de la scène jazz parisienne se réunissent le temps d’un quartet afin de célébrer la mémoire et l’œuvre de ce véritable colosse du jazz

Le mercredi 08 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-08T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T19:30:00+02:00_2026-07-08T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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