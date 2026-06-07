Sonny Rollins Tribute ‘Saxophone Colossus’ JASS CLUB PARIS Paris
Sonny Rollins Tribute ‘Saxophone Colossus’ JASS CLUB PARIS Paris mercredi 8 juillet 2026.
Génie de l’improvisation et explorateur infatigable de nouvelles voies musicales, Sonny Rollins demeure l’un des saxophonistes ténor les plus influents de l’histoire du jazz.
En 1955, il rejoint le quintet de Max Roach, formation majeure qui contribue à l’émergence du hard bop. Dès l’année suivante, il se consacre principalement à ses propres projets et publie l’un de ses chefs-d’œuvre, Saxophone Colossus, devenu un album incontournable de l’histoire du jazz. En 1957, il innove encore en enregistrant plusieurs morceaux en trio sans piano, une formule audacieuse qui deviendra l’une de ses signatures.
Depuis son départ le 25 mai 2026, à l’âge de 95 ans, l’œuvre de Sonny Rollins continue de résonner avec une force intacte, témoignant d’une créativité sans cesse renouvelée et d’une liberté d’expression unique.
Neil Saidi / saxophone
Noé Codjia / trompette
Kim Baiunco / contrebasse
David Paycha / batterie
Quelques-uns des plus brillants représentants de la scène jazz parisienne se réunissent le temps d’un quartet afin de célébrer la mémoire et l’œuvre de ce véritable colosse du jazz
Le mercredi 08 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-08T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T19:30:00+02:00_2026-07-08T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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