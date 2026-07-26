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SONYA PINÇON QUARTET – “SOULVILLE” Tribute to Horace Silver Le Baiser Salé Paris

jeudi 24 septembre 2026 · Le Baiser Salé · Paris

SONYA PINÇON QUARTET – “SOULVILLE” Tribute to Horace Silver Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Le Baiser Salé
Adresse
58 Rue des Lombards
Ville
75001 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif sur place : 28 EUR Tarif Paris Jazz Club : 20 EUR Tarif Web : 25 EUR

Sonya Pinçon, chanteuse rennaise, et son trio jazz rendent hommage au légendaire pianiste Horace Silver, inventeur du “Bop & Latin Blues”. Reconnue pour sa voix aux accents soul et son charisme, Sonya vous entraîne dans un voyage musical unique, célébrant l’héritage de ce grand maîtres du jazz. Au piano, Ludovic de Preissac, arrangeur et pianiste des grands clubs de jazz parisiens (1er prix de piano, lauréat de Jazz à la Défense), a joué et enregistré avec le saxophoniste Bob Mintzer et le clarinettiste Eddie Daniels. Il est également l’auteur de plusieurs albums, dont West Side Story et Les Paradoxes de l’instinct. À la contrebasse, Cédric Caillaud, accompagnateur notamment de China Moses, Thomas Dutronc et Scott Hamilton. À la batterie, Stéphane Stanger, diplômé du CMCN, enseignant au conservatoire de Rennes, musicien de jazz et de blues.

Sonya Pinçon et son trio jazz rendent hommage à Horace Silver à travers un concert célébrant l’héritage du maître du « Bop & Latin Blues ».
Le mercredi 23 septembre 2026
de 21h00 à 22h30
payant Tarif sur place : 28 EUR
Tarif Paris Jazz Club : 20 EUR
Tarif Web : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T00:00:00+02:00
fin : 2026-09-24T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T21:00:00+02:00_2026-09-23T22:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards  75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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